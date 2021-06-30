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Турция купит 14 украинских двигателей для новых ударных вертолетов

Среда, 30 июня 2021, 16:20
Турция купит 14 украинских двигателей для новых ударных вертолетов
Фото с Twitter ЕП

Турецкая компании Turkish Aerospace Industries (TAI) подписала соглашение с украинской "Мотор Сич" на закупку 14 двигателей для ударных вертолетов тяжелого класса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Согласно заявлению TAI, поставки будут завершены к 2025 году, а первые два двигателя будут переданы в сентябре 2022 года.

Первый полет ударного вертолета тяжелого класса, который будет иметь почти вдвое большую взлетную массу, чем нынешние вертолеты ATAK, намечен на 2023 год.

Компания Turkish Aerospace, основанная в 1973 году, является центром технологий в области проектирования, разработки, производства, интеграции аэрокосмических систем и модернизации в Турции.

TAI уже имеет опыт производства и модернизации ударных вертолетов – для турецкой армии сейчас производятся лицензированные копии итальянского вертолета AW129, который в Турции известен как T129 ATAK.

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которая предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В то же время в украинском правительство выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимает важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич".

Подробнее читайте в статье: $3,5 млрд из бюджета Украины: чем грозит спор с новым инвестором "Мотор Сичи"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияУкраинаавиа
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