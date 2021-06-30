У Британії відповіли Путіну: есмінець йшов через українські територіальні води

Британський військовий корабель HMS Defender діяв відповідно до міжнародного права і здійснював мирний прохід через українські територіальні води.

Про це заявив в середу офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона у відповідь на коментарі президента РФ Владіміра Путіна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Путін під час "прямої лінії" заявив, що британський есмінець незаконно увійшов в російські територіальні води біля Криму, щоб детально поспостерігати за реакцією російських військ.

На прохання прокоментувати цю заяву представник Джонсона сказав: "Я весь час говорив, що цей корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права".

Як відомо, міжнародне співтовариство не визнає окупацію півострова і вважає ці води українськими.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

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