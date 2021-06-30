Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії відповіли Путіну: есмінець йшов через українські територіальні води

Середа, 30 червня 2021, 16:34
У Британії відповіли Путіну: есмінець йшов через українські територіальні води

Британський військовий корабель HMS Defender діяв відповідно до міжнародного права і здійснював мирний прохід через українські територіальні води.

Про це заявив в середу офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона у відповідь на коментарі президента РФ Владіміра Путіна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Путін під час "прямої лінії" заявив, що британський есмінець незаконно увійшов в російські територіальні води біля Криму, щоб детально поспостерігати за реакцією російських військ.

На прохання прокоментувати цю заяву представник Джонсона сказав: "Я весь час говорив, що цей корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права".

Як відомо, міжнародне співтовариство не визнає окупацію півострова і вважає ці води українськими.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

Читайте детальніше: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінВелика БританіяКримЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Путін
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Зеленський: Путіну передають тільки позитивну інформацію з фронту
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: