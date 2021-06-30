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В Британии ответили Путину: эсминец шел через украинские территориальные воды

Среда, 30 июня 2021, 16:34
В Британии ответили Путину: эсминец шел через украинские территориальные воды

Британский военный корабль HMS Defender действовал в соответствии с международным правом и совершал мирный проход через украинские территориальные воды.

Об этом заявил в среду официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в ответ на комментарии президента РФ Владимира Путина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Путин во время "прямой линии" заявил, что британский эсминец незаконно вошел в российские территориальные воды возле Крыма, чтобы подробно понаблюдать за реакцией российских войск.

На просьбу прокомментировать это заявление представитель Джонсона сказал: "Я все время говорил, что этот корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

Как известно, международное сообщество не признает оккупацию полуострова и считает эти воды украинском.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицало, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

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Темы: ПутинВеликобританияКрымЧерное море
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