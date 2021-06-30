Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Британии ответили Путину: эсминец шел через украинские территориальные воды

Среда, 30 июня 2021, 16:34

Британский военный корабль HMS Defender действовал в соответствии с международным правом и совершал мирный проход через украинские территориальные воды.

Об этом заявил в среду официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в ответ на комментарии президента РФ Владимира Путина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Путин во время "прямой линии" заявил, что британский эсминец незаконно вошел в российские территориальные воды возле Крыма, чтобы подробно понаблюдать за реакцией российских войск.

На просьбу прокомментировать это заявление представитель Джонсона сказал: "Я все время говорил, что этот корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

Как известно, международное сообщество не признает оккупацию полуострова и считает эти воды украинском.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицало, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Читайте также: Россия идет на обострение: какие последствия будет иметь конфликт с британским эсминцем

Темы: ПутинБританияКрымЧерное море


powered by lun.ua
Главное сегодня

В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц

СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях

Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19

Франция вводит платные COVID-тесты для туристов

Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов

видеоВо Франции задержали женщину, спровоцировавшую плакатом массовую аварию на велогонке

Все новости...
Путин
"Зачем вы президенту говорите, что операция планировалась". Как Зеленский, Путин и Лукашенко врали о "вагнеровцах"
У Зеленского говорят, что Путина неправильно информируют. Предлагают просветить
Кулеба развеял фейки от Путина: Украина сама решает свою судьбу
Последние новости
07:39
WP: Пекин строит 119 новых шахт для межконтинентальных ракет
07:10
COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в Индии, Великобритания обошла Аргентину
06:43
В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц
05:50
СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях
04:39
Всемирный банк почти вдвое увеличит финансирование для COVID-вакцин
03:46
На рынке в Багдаде произошел взрыв, есть жертвы
03:00
Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19
02:10
В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих
01:11
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
00:34
В обломках здания возле Майами нашли еще четыре тела
Все новости...