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Вступ до ЄС підтримують понад 60% українців, за членство у НАТО – майже 54%

Середа, 30 червня 2021, 17:35

Переважна більшість громадян України готові підтримати членство нашої держави в ЄС і НАТО на референдумі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати проведеного у квітні дослідження Центру Разумкова. Понад 60% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного у квітні Центром Разумкова.

Так, 72,5% опитаних відповіли, що взяли би участь у голосуванні, якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до Євросоюзу.

61,9% респондентів проголосували б за вступ України до ЄС, 25,7% - висловилися б проти і 12,4% - не змогли відповісти.

При цьому частка прихильників вступу держави до ЄС значно переважає частку супротивників в усіх вікових категоріях, незалежно від статі респондентів.

У разі проведення референдуму щодо вступу до НАТО у ньому висловили готовність взяти участь 70,9% опитаних українців.

За вступ до НАТО проголосували б 53,8% опитаних, проти 31%, не змогли відповісти 15,2%.

Окремо 45,6% респондентів вважають, що інтеграція до ЄС і НАТО - це рух в єдиному напрямі: вступ до НАТО значною мірою сприяє приєднанню України до ЄС. Ще 33,5% вважають, що інтеграція до ЄС і вступ до НАТО - це різні процеси і зв’язку між ними немає. 20,9% - не змогли відповісти.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років.

Теми: ЄСНАТО


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