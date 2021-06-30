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Вступление в ЕС поддерживают более 60% украинцев, за членство в НАТО - почти 54%

Среда, 30 июня 2021, 17:35

Подавляющее большинство граждан Украины готовы поддержать членство нашего государства в ЕС и НАТО на референдуме.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты проведенного в апреле исследования Центра Разумкова. Более 60% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в апреле Центром Разумкова.

Так, 72,5% опрошенных ответили, что приняли бы участие в голосовании, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в Евросоюз.

61,9% респондентов проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 25,7% - высказались бы против и 12,4% - затруднились ответить.

При этом доля сторонников вступления государства в ЕС значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, независимо от пола респондентов.

В случае проведения референдума по вступлению в НАТО в нем выразили готовность принять участие 70,9% опрошенных украинцев.

За вступление в НАТО проголосовали бы 53,8% опрошенных, против - 31%, затруднились ответить - 15,2%.

Отдельно 45,6% респондентов считают, что интеграция в ЕС и НАТО - это движение в едином направлении: вступление в НАТО в значительной степени способствует присоединению Украины к ЕС. Еще 33,5% считают, что интеграция в ЕС и вступление в НАТО - это разные процессы и связи между ними нет. 20,9% - затруднились ответить.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2021 респондента старше 18 лет.

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Темы: ЕСНАТО
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