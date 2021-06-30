Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Став відомий список країн, громадянам яких ЄС відкриє в'їзд з 1 липня

Середа, 30 червня 2021, 18:12

Видання Politico назвало одинадцять країн, які Європейський союз внесе у список так званих "безпечних" і громадянам яких дозволить вільний в’їзд з 1 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними виданням, посли ЄС у середу затвердили рішення внести до списку Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію та Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар та Саудівську Аравію.

Раніше кореспонденти "Радіо Свобода" повідомили, що ЄС відкриє кордони для 12 країн, але вони назвали лише шість із них.

Минулого року блок через коронавірус припинив необов’язкові поїздки з країн, що не входять до ЄС. Список безпечних країн, хоч і не є обов’язковим для країн-членів, проте вони здебільшого дотримуються його.

Велика Британія знову не увійшла до списку через побоювання щодо поширення штаму "Дельта".

Примітно, що держави, для мешканців яких ЄС відновлює право вільного в'їзду, мають несуттєво відмінні від українських показники захворюваності. Так, за формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення.

За даними, які використовує Європейський центр контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник складає 33,3, у Молдові - 28,8, у Вірменії - 35,2. Однак журналісти, ознайомлені з рішенням, не називають Україну у переліку тих, даним яких ЄС довіряє настільки, щоби відновити для їхніх мешканців в'їзд.

ЄС востаннє оновлював свої рекомендації щодо подорожей 18 червня.

Тоді вільний в’їзд був дозволений з Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, США та Китаю (у випадку заходів взаємності з боку Пекіна.

Теми: ЄСЄвропа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах

Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів

Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів

відеоУ Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці

Новини 30 червня: травма Бєсєдіна, пряма лінія з Путіним

Усі новини...
ЄС
Вступ до ЄС підтримують понад 60% українців, за членство у НАТО – майже 54%
ЄС відновлює вільний в'їзд з Молдови та низки інших держав, але не з України
"Відкрите небо" з ЄС: українці зможуть отримувати "європейські" компенсації за проблеми з рейсом
Останні новини
07:39
WP: Пекін будує 119 нових шахт для міжконтинентальних ракет
07:10
COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих в Індії, Британія обійшла Аргентину
06:43
У колишньому інтернаті в Канаді знайшли 182 могили — це третя така знахідка за місяць
05:50
ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах
04:39
Світовий банк майже вдвічі збільшить фінансування для COVID-вакцин
03:46
На ринку в Багдаді стався вибух, є жертви
03:00
Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19
02:10
У М’янмі звільнили понад 2 тисячі затриманих — зокрема журналістів і мітингарів
01:11
Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів
00:34
В уламках будівлі біля Маямі знайшли ще чотири тіла
Усі новини...