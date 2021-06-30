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Стал известен список стран, гражданам которых ЕС откроет въезд с 1 июля

Среда, 30 июня 2021, 18:12
Стал известен список стран, гражданам которых ЕС откроет въезд с 1 июля

Издание Politico назвало одиннадцать стран, которые Европейский союз внесет в список так называемых "безопасных", и гражданам которых разрешит свободный въезд с 1 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным изданием, послы ЕС в среду утвердили решение внести в список Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.

Ранее корреспонденты "Радио Свобода" сообщили, что ЕС откроет границы для 12 стран, но они назвали лишь шесть из них.

В прошлом году блок из-за коронавируса прекратил необязательные поездки из стран, не входящих в ЕС. Список безопасных стран не является обязательным для стран-членов, однако они в основном придерживаются его.

Великобритания опять не вошла в список из-за опасений по поводу распространения штамма "Дельта".

Примечательно, что государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показатели заболеваемости. Так, по формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.

По данным, которые использует Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Украине этот показатель составляет 33,3, в Молдове - 28,8, в Армении - 35,2. Однако журналисты, знакомые с решением, не называют Украину в перечне тех, данным которых ЕС доверяет настолько, чтобы возобновить для их жителей въезд.

ЕС последний раз обновлял свои рекомендации относительно путешествий 18 июня.

Тогда свободный въезд был разрешен из Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая (в случае мер взаимности со стороны Пекина).

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Темы: ЕСЕвропа
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