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Російські тюремники стверджують, що Навальний двічі говорив про втечу

Середа, 30 червня 2021, 18:34

Співробітник московського ізолятора "Матроська тиша" заявив, що опозиціонер Олексій Навальний двічі публічно говорив "про намір здійснити втечу".

Джерело: "Медуза"

Деталі: У матеріалах Преображенського суду Москви сказано, що співробітник групи з виховної роботи СІЗО-1 розповів про ці висловлювання Навального на засіданні комісії, яка у підсумку поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

У матеріалах суду також зазначено, що сам Навальний "пояснив вимовлені слова жартом".

Передісторія: 25 червня Преображенський суд Москви відхилив позов Навального, який оскаржував рішення адміністрації "Матроської тиші" визнати його схильним до втечі. 2 червня суд у Володимирській області відхилив аналогічний позов Навального до колонії в Покрові, де він відбуває термін.

Навальний розповідав, що співробітники колонії в Покрові у Володимирській області, де він відбуває термін, ночами кожну годину будять його, пояснюючи це перевіркою як схильного до втечі. Політик називав це "тортурами безсонням". За словами опозиціонера, немає жодної причини, з якої його поставили на профілактичний облік.

Теми: Навальнийв'язниця


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