Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские тюремщики утверждают, что Навальный дважды говорил о побеге

Среда, 30 июня 2021, 18:34
Российские тюремщики утверждают, что Навальный дважды говорил о побеге

Сотрудник московского изолятора "Матросская тишина" заявил, что оппозиционер Алексей Навальный дважды публично говорил "о намерении совершить побег".

Источник: "Медуза"

Детали: В материалах Преображенского суда Москвы сказано, что сотрудник группы по воспитательной работе СИЗО-1 ФСИН России рассказал об этих высказываниях Навального на заседании комиссии, которая в итоге поставила политика на профилактический учет как склонного к побегу.

В материалах суда также указано, что сам Навальный "объяснил произнесенные слова шуткой".

Предыстория: 25 июня Преображенский суд Москвы отклонил иск Навального, оспаривавшего решение администрации "Матросской тишины" признать его склонным к побегу. 2 июня суд во Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к колонии в Покрове, где он отбывает срок.

Навальный рассказывал, что сотрудники колонии в Покрове во Владимирской области, где он отбывает срок, по ночам каждый час будят его, объясняя это проверкой как склонного к побегу. Политик называл это "пыткой бессонницей". По словам оппозиционера, нет ни одной причины, по которой его поставили на профилактический учет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Навальныйтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: