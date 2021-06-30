Российские тюремщики утверждают, что Навальный дважды говорил о побеге

Сотрудник московского изолятора "Матросская тишина" заявил, что оппозиционер Алексей Навальный дважды публично говорил "о намерении совершить побег".

Источник: "Медуза"

Детали: В материалах Преображенского суда Москвы сказано, что сотрудник группы по воспитательной работе СИЗО-1 ФСИН России рассказал об этих высказываниях Навального на заседании комиссии, которая в итоге поставила политика на профилактический учет как склонного к побегу.

В материалах суда также указано, что сам Навальный "объяснил произнесенные слова шуткой".

Предыстория: 25 июня Преображенский суд Москвы отклонил иск Навального, оспаривавшего решение администрации "Матросской тишины" признать его склонным к побегу. 2 июня суд во Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к колонии в Покрове, где он отбывает срок.

Навальный рассказывал, что сотрудники колонии в Покрове во Владимирской области, где он отбывает срок, по ночам каждый час будят его, объясняя это проверкой как склонного к побегу. Политик называл это "пыткой бессонницей". По словам оппозиционера, нет ни одной причины, по которой его поставили на профилактический учет.