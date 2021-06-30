Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российские тюремщики утверждают, что Навальный дважды говорил о побеге

Среда, 30 июня 2021, 18:34

Сотрудник московского изолятора "Матросская тишина" заявил, что оппозиционер Алексей Навальный дважды публично говорил "о намерении совершить побег".

Источник: "Медуза"

Детали: В материалах Преображенского суда Москвы сказано, что сотрудник группы по воспитательной работе СИЗО-1 ФСИН России рассказал об этих высказываниях Навального на заседании комиссии, которая в итоге поставила политика на профилактический учет как склонного к побегу.

В материалах суда также указано, что сам Навальный "объяснил произнесенные слова шуткой".

Предыстория: 25 июня Преображенский суд Москвы отклонил иск Навального, оспаривавшего решение администрации "Матросской тишины" признать его склонным к побегу. 2 июня суд во Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к колонии в Покрове, где он отбывает срок.

Навальный рассказывал, что сотрудники колонии в Покрове во Владимирской области, где он отбывает срок, по ночам каждый час будят его, объясняя это проверкой как склонного к побегу. Политик называл это "пыткой бессонницей". По словам оппозиционера, нет ни одной причины, по которой его поставили на профилактический учет.

Темы: Навальныйтюрьма


powered by lun.ua
Главное сегодня

В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц

СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях

Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19

Франция вводит платные COVID-тесты для туристов

Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов

видеоВо Франции задержали женщину, спровоцировавшую плакатом массовую аварию на велогонке

Все новости...
Навальный
CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального
Путин прокомментировал условия Навального в тюрьме
Телеканал "Дождь" исключили из пула Путина: освещал возвращение Навального
Последние новости
07:39
WP: Пекин строит 119 новых шахт для межконтинентальных ракет
07:10
COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в Индии, Великобритания обошла Аргентину
06:43
В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц
05:50
СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях
04:39
Всемирный банк почти вдвое увеличит финансирование для COVID-вакцин
03:46
На рынке в Багдаде произошел взрыв, есть жертвы
03:00
Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19
02:10
В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих
01:11
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
00:34
В обломках здания возле Майами нашли еще четыре тела
Все новости...