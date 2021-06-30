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Піймали ще одного кримінального авторитета з санкційного списку РНБО

Середа, 30 червня 2021, 19:14
Піймали ще одного кримінального авторитета з санкційного списку РНБО

На Луганщині поліцейські викрили "кримінального авторитета" з санкційного списку РНБО.

Джерело: Нацполіція, співрозмовник УП в правоохоронних органах, заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало у коментарі УП

Деталі: 29 червня оперативники Управління карного розшуку та Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР НПУ спільно зі співробітниками СБУ, УПП, бійцями батальйону поліції особливого призначення, Управління міграційної поліції та інших оперативних підрозділів, в ході проведення відпрацювання оперативної інформації викрили трьох громадян Грузії, один з яких є "кримінальним авторитетом".

 

Під час перевірки встановлено, що чоловік перебуває у санкційному списку згідно додатку № 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, викритий "авторитет" - Руслан Аскеров. Він є підсудним у кримінальній справі, яку розглядає Жовтневий суд міста Маріуполя.

В свою чергу заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало уточнив "Українській правді", що оскільки особа є підозрюваною у кримінальному правопорушенні, вирішення питання про примусове повернення до країни походження можливе лише після рішення суду.

Пряма мова Тракала: "Питання видворення з країни громадянина Грузії вирішуватиметься після вироку суду і в залежності від того, яким буде цей вирок. Якщо особа буде визнана винною, спершу вона повинна відбути покарання, після чого буде видворена за межі держави до країни походження".

Українська правда

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Теми: РНБОкриміналсанкціїМВС
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