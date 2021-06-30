Пойман еще один криминальный авторитет из санкционного списка СНБО

На Луганщине полицейские разоблачили "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО.

Источник: Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах, замдиректора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: 29 июня оперативники Управления уголовного розыска и Управления стратегических расследований в Луганской области ДВР НПУ совместно с сотрудниками СБУ, УПП, бойцами батальона полиции особого назначения, Управления миграционной полиции и других оперативных подразделений, в ходе проведения отработки оперативной информации разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является "криминальным авторитетом".

В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционный список согласно приложению №1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года.

По данным источника УП в правоохранительных органах, уличенный "авторитет" - Руслан Аскеров. Он является подсудимым по уголовному делу, которое рассматривает Октябрьский суд города Мариуполя.

В свою очередь заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало уточнил "Украинской правде", что поскольку лицо является подозреваемым в уголовном правонарушении, решение вопроса о принудительном возвращении в страну происхождения возможно только после решения суда.

Прямая речь Тракало: "Вопрос выдворения из страны гражданина Грузии будет решаться после приговора суда и в зависимости от того, каким будет этот приговор. Если лицо будет признано виновным, сначала оно должно понести наказание, после чего будет выдворено за пределы государства в страну происхождения".