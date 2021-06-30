Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пойман еще один криминальный авторитет из санкционного списка СНБО

Среда, 30 июня 2021, 19:14

На Луганщине полицейские разоблачили "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО.

Источник: Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах, замдиректора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: 29 июня оперативники Управления уголовного розыска и Управления стратегических расследований в Луганской области ДВР НПУ совместно с сотрудниками СБУ, УПП, бойцами батальона полиции особого назначения, Управления миграционной полиции и других оперативных подразделений, в ходе проведения отработки оперативной информации разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является "криминальным авторитетом".

 

В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционный список согласно приложению №1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года.

По данным источника УП в правоохранительных органах, уличенный "авторитет" - Руслан Аскеров. Он является подсудимым по уголовному делу, которое рассматривает Октябрьский суд города Мариуполя.

В свою очередь заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало уточнил "Украинской правде", что поскольку лицо является подозреваемым в уголовном правонарушении, решение вопроса о принудительном возвращении в страну происхождения возможно только после решения суда.

Прямая речь Тракало: "Вопрос выдворения из страны гражданина Грузии будет решаться после приговора суда и в зависимости от того, каким будет этот приговор. Если лицо будет признано виновным, сначала оно должно понести наказание, после чего будет выдворено за пределы государства в страну происхождения".

Украинская правда
Темы: СНБОкриминалсанкцииМВД


powered by lun.ua
Главное сегодня

В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц

СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях

Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19

Франция вводит платные COVID-тесты для туристов

Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов

видеоВо Франции задержали женщину, спровоцировавшую плакатом массовую аварию на велогонке

Все новости...
СНБО
Group DF обещает в дальнейшем работать, несмотря на санкции против Фирташа
Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили из Украины
Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию авиастроения
Последние новости
07:39
WP: Пекин строит 119 новых шахт для межконтинентальных ракет
07:10
COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в Индии, Великобритания обошла Аргентину
06:43
В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц
05:50
СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях
04:39
Всемирный банк почти вдвое увеличит финансирование для COVID-вакцин
03:46
На рынке в Багдаде произошел взрыв, есть жертвы
03:00
Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19
02:10
В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих
01:11
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
00:34
В обломках здания возле Майами нашли еще четыре тела
Все новости...