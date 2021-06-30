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У Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці

Середа, 30 червня 2021, 21:33
скріншот

Французька поліція затримала жінку, підозрювану в тому, що вона влаштувала серйозну аварію під час знаменитої велогонки "Тур де Франс", розмахуючи плакатом поблизу траси для спортсменів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Fiagro.

Аварія сталася 26 червня за 45 км від фінішу першого етапу. Жінка з плакатом намагалася потрапити в кадр перед пелотоном і її зачепив німецький велосипедист Тоні Мартін. Він впав на землю і за ним впали десятки інших спортсменів.

В результаті аварії одному гонщику довелося повністю покинути тур, а ще вісім гонщиків отримали травми.

За даними поліції, затримана жінка - француженка і вона перебуває під вартою в містечку Ландерно. Її затримали 30 червня після того, як в поліцію зателефонував свідок, який побачив жінку.

"Тур де Франс" подав офіційну скаргу в поліцію, тепер суд повинен буде прийняти рішення про запобіжний захід.

Теми: Франціяспорт


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