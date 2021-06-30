У Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці
Французька поліція затримала жінку, підозрювану в тому, що вона влаштувала серйозну аварію під час знаменитої велогонки "Тур де Франс", розмахуючи плакатом поблизу траси для спортсменів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Fiagro.
Аварія сталася 26 червня за 45 км від фінішу першого етапу. Жінка з плакатом намагалася потрапити в кадр перед пелотоном і її зачепив німецький велосипедист Тоні Мартін. Він впав на землю і за ним впали десятки інших спортсменів.
The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg
— daniel mcmahon (@cyclingreporter) June 26, 2021
В результаті аварії одному гонщику довелося повністю покинути тур, а ще вісім гонщиків отримали травми.
За даними поліції, затримана жінка - француженка і вона перебуває під вартою в містечку Ландерно. Її затримали 30 червня після того, як в поліцію зателефонував свідок, який побачив жінку.
"Тур де Франс" подав офіційну скаргу в поліцію, тепер суд повинен буде прийняти рішення про запобіжний захід.