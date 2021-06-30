Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во Франции задержали женщину, спровоцировавшую плакатом массовую аварию на велогонке

Среда, 30 июня 2021, 21:33
скриншот

Французская полиция задержала женщину, подозреваемую в том, что она устроила серьезную аварию во время знаменитой велогонки "Тур де Франс", размахивая плакатом на трассе для спортсменов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Fiagro.

Авария произошла в субботу в 45 км от финиша первого этапа. Женщина с плакатом пыталась попасть в кадр перед пелотоном и ее задел немецкий велосипедист Тони Мартин. Он упал на землю и за ним упали десятки других спортсменов.

В результате аварии одному гонщику пришлось полностью покинуть тур, а еще восемь гонщиков получили травмы.

По данным полиции, задержанная женщина – француженка и она находится под стражей в городке Ландерно. Ее задержали 30 июня после того, как в полицию позвонил свидетель, видевший женщину.

"Тур де Франс" подал официальную жалобу в полицию, теперь суд должен будет принять решение о мере пресечения.

Темы: Францияспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

В России третий день подряд рекорд смертей от COVID

Передумала: Венедиктова забрала себе "Департамент войны"

МИД хочет, чтобы границы ЕС открылись для украинцев уже через две недели

Записаться на вакцинацию онлайн можно уже в 6 городах Украины

Зеленский ответил Путину на "внешнее управление" Украиной: Пропагандистская мантра

В Украине стартовала продажа сельскохозяйственной земли

Все новости...
Франция
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
В Париже угрожают запретить прокатные самокаты, если те не установят лимиты скорости
Ключевой пропутинский политик Франции проиграл выборы
Последние новости
15:06
Украина и Франция обсуждают признание украинских свидетельств о вакцинации
14:59
УЗ возобновила сообщение со Словакией
14:58
НАПК требует у набсовета "Нафтогаза" разорвать контракт с Витренко
14:49
Незаконно посещали Крым: пограничники завернули пять россиян
14:42
Менее 10% украинцев этим летом поедут за границу
14:40
На Донбассе ранили украинского бойца
14:36
Нардепы вернули Нью-Йорк Украине
14:31
В Киевской области обнаружили 80 свалок размером 900 га
14:22
Беларусь хочет запретить работу в стране Гете-института и немецкой программы обмена студентами
14:18
Рада частично вернула аграриям ставку НДС 20%
Все новости...