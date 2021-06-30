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Зеленський підписав закон про підвищення пенсій "чорнобильцям"

Середа, 30 червня 2021, 22:37

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб", який Рада ухвалила 29 червня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Згідно з ухваленими змінами, зокрема, "додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу".

Закон передбачає, що "розміри пенсії з інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності – 6000 грн; для II групи – 4800 грн; для III групи – 3700 грн; для дітей з інвалідністю – 3700 грн".

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім положень щодо мінімальних розмірів пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та щодо запровадження державної адресної допомоги до пенсії, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.

Українська правда
Теми: пенсіїчорнобильціЗеленський


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