Зеленский подписал закон о повышении пенсий "чернобыльцам"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц", который Рада приняла 29 июня.

Источник: Офис президента

Детали: Согласно принятым изменениям, в частности, "дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью, независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода".

Закон предусматривает, что "размеры пенсии по инвалидности, наступившей через увечье или заболевание вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы инвалидности - 6000 грн, для II группы - 4800 грн, для III группы - 3700 грн, для детей с инвалидностью - 3700 грн".

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.