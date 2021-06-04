Facebook відмовиться від особливих правил щодо політиків після бану Трампа — The Verge

Соцмережа Facebook планує покласти край своїй політиці, яка в основному захищає політиків від правил модерації контенту, які застосовуються до інших користувачів.

Джерело: джерела The Verge

Деталі: Видання зазначає, що ці зміни примітні для Facebook. Раніше керівники компанії, включаючи генерального директора Марка Цукерберга, заявили, що їм не слід стримувати виступи політиків. Вони стверджували, що подібні виступи вже наражаються на найбільшу перевірку в світі і що приватні компанії не повинні піддавати цензурі те, що політики говорять своїм громадянам.

У 2019 році віце-президент Facebook з глобальних справах Нік Клегг публічно роз'яснив політику, заявивши, що "ми розглядатимемо виступи політиків як гідний новин контент, який, як правило, слід бачити і чути". Крім явно незаконного контенту, такого як дитяча порнографія, Facebook буде вживати заходи проти коментарів політиків тільки в тому разі, якщо вони можуть дійсно завдати фізичного збитку або перешкоджати голосуванню. Як зазначається, контент з інших джерел, яким діляться політики, наприклад новинні посилання або відео, вже пройшли фактчекінг.

Згідно з новою політикою Facebook, повідомлення, зроблені безпосередньо політиками, як і раніше не будуть перевірятися мережею незалежних фактчекерів компанії. Але вони вперше будуть відкриті для примусу до більшої кількості правил, які модератори Facebook застосовують до інших користувачів.

Facebook також планує "пролити світло" на приховану систему страйків. Це буде включати повідомлення користувачів про попередження про порушення правил, яке може привести до блокування.

Як повідомляється, у компанії збираються оголосити про зміни в п'ятницю.

Представник Facebook не прокоментував історію The Verge.

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