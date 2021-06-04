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Вакцинація в Україні набирає оберти: понад 50 тисяч щеплень за день

П'ятниця, 4 червня 2021, 08:56

3 червня в Україні зробили 50 840 щеплень проти COVID-19: одну дозу вакцини отримали 46 868 людей, другу дозу вакцини – 3 972 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей четвер зробили щеплень на 16 тисяч більше, ніж у середу (34 481), і майже на 32 тисячі більше, ніж у вівторок (18 884). Але це все ще менше, ніж місяць тому, адже 29 квітня було зроблено 73 376 щеплень за день.

3 червня працювали 395 мобільних бригад і 436 пунктів щеплення.

Від 24 лютого щеплено 1 123 663 особи, з них першу дозу вакцини отримали 1 123 661 особа, обидві дози отримали 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

За трохи більше, ніж три місяці, в Україні проведено 1 265 723 щеплення.

 

Станом на 4 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалася 630 381 людина.

Читайте також: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019медицина


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