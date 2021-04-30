В Україні новий рекорд щеплень і ще 120 вакцинованих другою дозою  

29 квітня в Україні зробили 73 376 щеплень проти коронавірусу, 120 громадян отримали другу дозу вакцини.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО, коментар МОЗ для "Української правди"

Деталі: Загалом від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, у країні проти COVID щеплено 702 440 осіб. Першу дозу вакцини отримали 702 438 осіб, обидві дози – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Напередодні таких, хто завершив вакцинацію, було 10 осіб.

У четвер побито рекорд попереднього дня, коли зробили 70 469 щеплень.

Працювали 306 мобільних бригад з імунізації та 2 069 пунктів щеплення.

Найбільше щеплень 29 квітня зробили у Києві (8 362), Харківській (6 015), Київській (5 743), Полтавській (5 433) і Дніпропетровській (4 968) областях.

Найменше – у Луганській (709), Чернівецькій (747), Івано-Франківській (887) та Волинській (935) областях.

Щеплені першою дозою вакцини

Другу дозу кололи переважно в Полтавській області (116 щеплень).

Як повідомили УП в МОЗ, 120 людей, які отримали другу дозу щеплення від коронавірусу, – це військові, які їдуть у закордонну місію в Конго.

Обидва рази їх щеплювали китайською вакциною Coronavac від виробника Sinovak.

Щеплені другою дозою вакцини

Враховуючи, що в Україні почали щеплювати препаратом Coronavac 13 квітня, найбільший проміжок між їхніми щепленнями може складати 15 днів.

Як розповідав головний санлікар Віктор Ляшко, за інструкціями проміжок між щепленням препаратом Coronavac має складати від 14 до 28 днів. Друге щеплення рекомендовано робити ближче до 28 дня.

Цьому передувало: На початку квітня голова МОЗ заявив про наміри пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу й коронавірусної хвороби і забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

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