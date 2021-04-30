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В Україні новий рекорд щеплень і ще 120 вакцинованих другою дозою  

П'ятниця, 30 квітня 2021, 08:41

29 квітня в Україні зробили 73 376 щеплень проти коронавірусу, 120 громадян отримали другу дозу вакцини. 

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Загалом від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, у країні проти COVID щеплено 702 440 осіб, Першу дозу вакцини отримали 702 438 осіб, обидві дози – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Напередодні таких, хто завершив вакцинацію, було 10 осіб. 

У четвер побито рекорд попереднього дня, коли зробили 70 469 щеплень

Працювали 306 мобільних бригад з імунізації та 2 069 пунктів щеплення.

Найбільше щеплень 29 квітня зробили у Києві (8 362), Харківській (6 015), Київській (5 743), Полтавській (5 433) і Дніпропетровській (4 968) областях. 

Найменше – у Луганській (709), Чернівецькій (747), Івано-Франківській (887) та Волинській (935) областях. 

Цьому передувало: На початку квітня голова МОЗ заявив про наміри пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу й коронавірусної хвороби і забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. 

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019


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