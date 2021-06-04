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Ляшко: Вакцин достатньо, щоб вакцинувати всіх військовослужбовців

П'ятниця, 4 червня 2021, 11:54

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що в Україні вже достатньо вакцин проти COVID-19 для того, щоб вакцинувати всіх українських військовослужбовців.

Джерело: Ляшко у відповідь на запитання під час години запитань до уряду у Верховній Раді

Пряма мова: "Сьогодні вакцинація військовослужбовців, у першу чергу тих, хто боронить кордони нашої країни, і тих, хто знаходиться у повній бойовій готовності, для нас є пріоритетом... 

Сьогодні вакцин достатньо для того, щоб вакцинувати повний склад наших військовослужбовців. Вони пріоритизуються і вакцинуються. Відсоток охоплення достатньо великий".

Деталі: Ляшко зазначив, що вакцинація військовослужбовців відбувається за двома напрямками: щеплення медпрацівників у Міністерстві оборони і вакцинація тих, хто відбуває на ротацію, у пунктах щеплень 

Нагадаємо: Чинний закон про чисельність ЗСУ передбачає кількість, яка не перевищує 250 000 осіб, у тому числі 204 000 військовослужбовців. 

Від 24 лютого до 3 червня в Україні щеплено 1 123 663 особи, з них першу дозу вакцини отримали 1 123 661 особа, обидві дози отримали 142 062 особи. За трохи більше, ніж три місяці, проведено 1 265 723 щеплення.

Читайте також: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціяЛяшко Вікторарміяздоров'ямедицина


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