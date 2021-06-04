Ребров іде з угорського "Ференцвароша"

Угорський футбольний клуб "Ференцварош" повідомив про припинення співпраці з головним тренером Сергієм Ребровим.

Джерело: сайт Ferencvarosi Torna Club

Деталі: 47-річний українець тренував угорську команду з літа 2018 року, команда зіграла з ним 161 матч із серпня 2018 року по травень 2021 року.

Разом вони виграли три чемпіонські титули в Угорщині та вийшли до групової стадії Ліги Європи УЄФА у 2019 році та Ліги чемпіонів УЄФА у 2020 році.

Клуб пише про "епоху Реброва", зазначаючи, що востаннє до нього команда FTC вигравала три чемпіонати протягом трьох років поспіль у 1926-1928 роках.

Цьому передувало: Раніше Сергій Ребров розповідав про непорозуміння з керівництвом "Ференцвароша" і свою відставку з посади головного тренера, а ЗМІ писали, що він є одним із кандидатів на посаду головного тренера англійського "Тоттенгема".

У травні 2020 року була інформація, що Ребров потрапив у сферу інтересів турецького клубу "Фенербахче", а в липні він відмовився очолити київське "Динамо".