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Ребров відмовився очолити київське "Динамо"

Середа, 22 липня 2020, 10:00
Фото sport.24tv.ua

Повернення Сергія Реброва на посаду головного тренера київського "Динамо" не відбудеться – він відмовився очолити клуб.

Джерело: Dynamo.kiev.ua

Дослівно: "46-річний наставник угорського "Ференцвароша", отримавши днями пропозицію від українського клубу, в результаті відповів відмовою".

Деталі: Тепер керівництво "Динамо" змушене перейти до розгляду інших кандидатів на посаду головного тренера команди.

Повідомляється, що, незважаючи на чутки навколо наставника луганської "Зорі" Віктора Скрипника, кандидатура цього фахівця поки не є пріоритетною для "Динамо".

Наразі у полі зору керівництва клубу – головний тренер полтавської "Ворскли" Юрій Максимов.

Також в "Динамо" розглядають варіант із запрошенням іноземного фахівця, ім'я його не називають, але відзначають, що воно прекрасно відоме українському вболівальнику.

Теми: футболКиїв


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