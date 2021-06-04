Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін – Україні: Якби дружили з РФ, отримали б дешевий газ, як Білорусь

П'ятниця, 4 червня 2021, 16:40
Путін – Україні: Якби дружили з РФ, отримали б дешевий газ, як Білорусь

Президент Росії Володимир Путін натякнув, що якщо б в України з РФ були хороші відносини, то Україна би купувала дешевий газ і отримувала би більше за його транзит. 

Джерело: Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Пряма мова: "У нас є контракт з Україною щодо прокачування нашого газу. Ми протягом найближчих 5 років будемо прокачувати до 40 млрд куб. метрів. У кращі роки прокачували до 200 млрд куб. метрів.

Були б нормальні відносини і прокачували б значну частину через Україну, але там же проблеми створюються і навіть не в сфері політики, а в сфері економіки. Тому що монопольна можливість транзиту газу породжує ілюзію, що можна дути ціни до небес за цей транзит, а з іншого боку пробувати опустити якнайнижче ціни на газ, який купується для України ... Монополія погана".

Деталі: За його словами, наразі Україна отримує за транзит 1,5 млрд доларів, а могла би отримувати - 3-4-5 млрд доларів. 

Він сподівається, що у найблищі 10 років Європа буде транспортувати на 50 млрд куб. метрів більше і Україна буде мати можливість отримувати гроші за транзит навіть після закінчення терміну контракту з РФ.

Пряма мова: "Все можливо. І ми готові до цього, ми цього хочемо, але потрібна добра воля зі сторони наших українських партнерів не для того, щоб армію утримувати і націлювати на вирішення силовим способом питання Донбасу. 

Ми виходимо з того, що у нас складні стосунки з керівництвом України, але ми думаємо про те як там живуть люди. Були б нормальні стосунки... Зараз у нас всередині країни 62-63 долари за 1000 кубів для населення, а в Україні - 330 доларів плюс ще транспорт. Значить з громадянина десь 350 доларів. У нас Білорусь у три рази менше платить за наш газ".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу. 

Передісторія:

  • У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.
  • Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Читайте також: "Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

"Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2"

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінУкраїнагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Путін
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: