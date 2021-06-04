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Деолігархізація не закінчиться одним законом – Данілов

П'ятниця, 4 червня 2021, 17:17

Для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання РНБО

Пряма мова: "Цей закон це первинна ластівка в мережі законів, які мають поставити край олігархічно-економічній систему, яка до цього часу існує в нашій країні. 

Наголошую, це перший закон, але він не є останній".

Деталі: Секретар РНБО уточнив, що йдеться про 11 нормативно-правових актів, зокрема і законів. За його словами, президент наполягає на найшвидшому ухваленні так званого закону "Про олігархів". Він також дав доручення за два тижні розробити відповідні документи. 

Що передувало: На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Ольга Гетьманець, УП
Теми: олігархиДаніловРНБО


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