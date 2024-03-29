Зеленський погодив призначення Данілова послом у Молдові

Президент Володимир Зеленський заявив, що погодив призначення колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова на посаду посла в Молдові.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні 29 березня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У зверненні Зеленський повторив, що екссекретар РНБО "продовжить роботу на дипломатичному напрямку".

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"А конкретніше – я погодив його (Данілова.- Ред.) кандидатуру як посла нашої країни в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну", – додав голова держави.

Зеленський продовжив, що Молдова є надзвичайно важливою для України державою з огляду на безпекові виклики та двосторонню взаємодію.

Раніше у п'ятницю президент підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Марка Шевченка. Він обіймав її з лютого 2020 року.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 26 березня Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО та призначив його наступником Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.