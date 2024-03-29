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Данілов може стати послом у Молдові

Роман Кравець, Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 березня 2024, 16:15
Данілов може стати послом у Молдові
Олексій Данілов. фото РНБО

Кандидатуру екссектетаря Ради національнї безпеки та оборони Олексія Данілова розглядають в Офісі президента в якості нового посла в Молдову.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в команді глави держави

Деталі: За даними УП, дипломатичну роботу Данілову пропонували одразу після звільнення з РНБО, наразі ж йдуть консультації всередині команди президента.

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Данілов так само розмірковує над цим варіантом.

Пряма мова співрозмовника УП: "Молдова найбільш імовірна наразі".

Оновлено: Ввечері п'ятниці  Зеленський повідомив, що погодив призначення Данілова на посаду посла в Молдові.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України в Молдові. Він працював на цій посаді з початку 2020 року. 

Представляючи нового секретаря Ради національної безпеки та оборони, Зеленський повідомив, що Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку.

Теми: ДаніловМолдоваОфіс президента
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