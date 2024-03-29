Данілов може стати послом у Молдові
Кандидатуру екссектетаря Ради національнї безпеки та оборони Олексія Данілова розглядають в Офісі президента в якості нового посла в Молдову.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в команді глави держави
Деталі: За даними УП, дипломатичну роботу Данілову пропонували одразу після звільнення з РНБО, наразі ж йдуть консультації всередині команди президента.
Данілов так само розмірковує над цим варіантом.
Пряма мова співрозмовника УП: "Молдова найбільш імовірна наразі".
Оновлено: Ввечері п'ятниці Зеленський повідомив, що погодив призначення Данілова на посаду посла в Молдові.
Нагадаємо: 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України в Молдові. Він працював на цій посаді з початку 2020 року.
Представляючи нового секретаря Ради національної безпеки та оборони, Зеленський повідомив, що Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку.