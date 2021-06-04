Данілов вважає Францію і Німеччину відповідальними за анексію Криму: не дали ПДЧ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Німеччина і Франція частково відповідальні за окупацію Криму, бо Росія наважилася на наступ після відмови європейських країн надати Україні ПДЧ в ЄС у 2008 році.

Джерело: брифінг Данілова за підсумками засідання РНБО

Пряма мова: "Ми маємо мову із потужними гравцями на території Європи, які зацікавилися у співпраці з Російською Федерацією. Треба припиняти якісь недомовки з цього приводу.

Перш за все – це Німеччина і Франція, які є політичними і економічними партнерами Росії.

І нам це дуже неприємно, бо саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ, коли майже було все готово, Грузії і Україні.

І ми пам’ятаємо, що в 2008 році на Грузію напала РФ. Після того у нас є ситуація з окупованим Кримом.

Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція? Я вважаю, що мають".

Деталі: За його словами, "занепокоєння" у сучасному світі замало.

Він додав, що Україна веде переговори з Францією і Німеччиною щодо підтримки країн будівництва газогону з Росії в обхід України "Північний потік-2".

Данілов зазначив, що кожна з країн має свої аргументи з цього приводу.

Пряма мова: "Коли вони ставлять гроші на перше місце, тоді треба всьому світу сказати, що у нас гроші на першому місці – не люди, не демократія, не дотримання прав і свобод. Тоді ми зрозуміємо, що треба прийняти таку доктрину, але що тоді буде з демократією? Тоді тиранія буде розповзатися по всіх країнах".