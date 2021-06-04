АРМА заявляє, що у заступника голови агентства стріляли
Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомляє, що на заступника голови агенції - Володимира Павленка - скоєно напад.
Джерело: АРМА у Facebook
Дослівно: "АРМА змушене повідомити, що зранку 2-го червня біля власного будинку скоєно напад на заступника Голови АРМА Володимира Павленка".
Деталі: За інформацією правоохоронців, невстановлені особи кілька разів стріляли у Павленка з вогнепальної зброї. Внаслідок чого посадовець отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Наразі він перебуває у лікарні, його стан стабільний, а загроз життю немає, стверджують в АРМА.
АРМА очікує на швидку реакцію правоохоронців.
Що передувало: У лютому Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про тиск на своїх співробітників.
Невідомі розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва АРМА. Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають, але підозрюють, що це особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА.
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Нагадаємо:
- 1 квітня правоохоронці проводили обшуки у приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та за місцем проживання кількох співробітників у рамках кримінального провадження.
- За даними джерел, слідчі дії тривали вдома у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в Ігоря Короля, через якого вивели з-під арешту 400 тисяч доларів, які були арештовані поліцією як "общак" злодія в законі.