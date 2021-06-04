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Стріляли у заступника голови АРМА

П'ятниця, 4 червня 2021, 21:30
Фото: пресслужба АРМА

На Володимира Павленка, заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, скоїли напад – невідомі стріляли в нього з вогнепальної зброї. 

Джерело: АРМА у Facebook

Дослівно: "АРМА змушене повідомити, що зранку 2-го червня біля власного будинку скоєно напад на заступника Голови АРМА Володимира Павленка".

Деталі: За інформацією правоохоронців, невстановлені особи кілька разів стріляли у Павленка з вогнепальної зброї. Внаслідок чого посадовець отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Наразі він перебуває у лікарні, його стан стабільний, а загроз життю немає. 

АРМА очікує на швидку реакцію правоохоронців. 

Що передувало: У лютому Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про тиск на своїх співробітників.

Невідомі розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва АРМА. Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають, але підозрюють, що це особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА.

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Нагадаємо:

  • 1 квітня правоохоронці проводили обшуки у приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та за місцем проживання кількох співробітників у рамках кримінального провадження. 
  • За даними джерел, слідчі дії тривали вдома у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в Ігоря Короля, через якого вивели з-під арешту 400 тисяч доларів, які були арештовані поліцією як "общак" злодія в законі.

Українська правда
Теми: АРМА


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