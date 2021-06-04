На Володимира Павленка, заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, скоїли напад – невідомі стріляли в нього з вогнепальної зброї.

Джерело: АРМА у Facebook

Дослівно: "АРМА змушене повідомити, що зранку 2-го червня біля власного будинку скоєно напад на заступника Голови АРМА Володимира Павленка".

Деталі: За інформацією правоохоронців, невстановлені особи кілька разів стріляли у Павленка з вогнепальної зброї. Внаслідок чого посадовець отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Наразі він перебуває у лікарні, його стан стабільний, а загроз життю немає.

АРМА очікує на швидку реакцію правоохоронців.

Що передувало: У лютому Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про тиск на своїх співробітників.

Невідомі розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва АРМА. Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають, але підозрюють, що це особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА.

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