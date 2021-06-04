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Бан Трампа у Facebook діятиме до 2023 року

П'ятниця, 4 червня 2021, 23:01
Бан Трампа у Facebook діятиме до 2023 року

У соціальній мережі Facebook вирішили, що блокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа буде діяти до 2023 року. 

Джерело: Reuters

Деталі: Блокування сторінки Трампа знімуть лише у випадку, якщо ризик для суспільної безпеки зменшиться. Для цього Facebook буде співпрацювати із експертами, які зможуть оцінити ризики. 

Трамп розкритикував рішення, назвавши це цензурою. Він також знову заявив про фальсифікації на президентських виборах, де він програв Джо Байдену. 

У Reuters зазначають, що такі дії соцмережі позбавляють республіканця великого майданчика перед національними проміжними виборами у листопаді 2022 році. 

Саме тоді його партія буде боротись за місця в Конгресі. 

Окрім того, якщо Трамп буде і надалі порушувати правила, його можуть видалити назавжди із Facebook. 

Передісторія:

  • Twitter став першою соціальною мережею, яка вирішила назавжди заблокувати аккаунт Трампа після штурму Капітолію 6 січня.
  • Також Дональда Трампа позбавили можливості робити записи у своїх профілях на Facebook та Instagram.
  • Дональд Трамп запустив новий "комунікаційний" веб-сайт, який стверджує, що буде публікувати контент "прямо з робочого столу" експрезидента США.

Теми: Трампfacebook
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