Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США розпочали експорт великої партії COVID-вакцин

Субота, 5 червня 2021, 00:32
США розпочали експорт великої партії COVID-вакцин

Велику партію вакцин від COVID-19 Сполучені Штати відправили Південній Кореї, решту поставок із запланованих 80-ти мільйонів доз інші країни мають отримати до кінця червня.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні уряд США доставив 1 мільйон доз вакцини Johnson&Johnson в Республіку Корея".

"Це вп’ятеро більше за будь-яку іншу країну та становить 13% від виробництва (усіх вакцин – ред.) у США. І ми взяли на себе зобов’язання зробити це до кінця червня".

Деталі: Псакі нагадала, що уряд США зобов’язався передати 80 мільйонів доз препаратів іншим країнам.

Речниця Білого дому уточнила, що перші 25 мільйонів доз будуть відправлені адресно країнам, які потерпають найбільше, в найкоротші терміни.

Решта вакцин надаватимуться іншим країнам через програму COVAX.

Передісторія:

  • Сполучені Штати збільшують експорт ковід-вакцин, у пріоритеті – країни їхньої пів кулі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: