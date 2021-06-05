США розпочали експорт великої партії COVID-вакцин
Велику партію вакцин від COVID-19 Сполучені Штати відправили Південній Кореї, решту поставок із запланованих 80-ти мільйонів доз інші країни мають отримати до кінця червня.
Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Сьогодні уряд США доставив 1 мільйон доз вакцини Johnson&Johnson в Республіку Корея".
"Це вп’ятеро більше за будь-яку іншу країну та становить 13% від виробництва (усіх вакцин – ред.) у США. І ми взяли на себе зобов’язання зробити це до кінця червня".
Деталі: Псакі нагадала, що уряд США зобов’язався передати 80 мільйонів доз препаратів іншим країнам.
Речниця Білого дому уточнила, що перші 25 мільйонів доз будуть відправлені адресно країнам, які потерпають найбільше, в найкоротші терміни.
Решта вакцин надаватимуться іншим країнам через програму COVAX.
Передісторія:
- Сполучені Штати збільшують експорт ковід-вакцин, у пріоритеті – країни їхньої пів кулі.