США розпочали експорт великої партії COVID-вакцин

Велику партію вакцин від COVID-19 Сполучені Штати відправили Південній Кореї, решту поставок із запланованих 80-ти мільйонів доз інші країни мають отримати до кінця червня.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні уряд США доставив 1 мільйон доз вакцини Johnson&Johnson в Республіку Корея".

"Це вп’ятеро більше за будь-яку іншу країну та становить 13% від виробництва (усіх вакцин – ред.) у США. І ми взяли на себе зобов’язання зробити це до кінця червня".

Деталі: Псакі нагадала, що уряд США зобов’язався передати 80 мільйонів доз препаратів іншим країнам.

Речниця Білого дому уточнила, що перші 25 мільйонів доз будуть відправлені адресно країнам, які потерпають найбільше, в найкоротші терміни.

Решта вакцин надаватимуться іншим країнам через програму COVAX.

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