США збільшують експорт доз вакцини проти COVID-19 – Reuters

Сполучені Штати збільшують експорт ковід-вакцин, у пріоритеті – країни їхньої пів кулі.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Як повідомляють поінформовані особи, США розглядають можливість експорту 80 мільйонів доз вакцин власного виробництва.

Відтак, Pfizer здійснює поставки зі свого заводу в Мічигані до сусідніх зі Штатами Канади та Мексики, а також майже до 10 країн Латинської Америки, серед яких Бразилія, Коста-Ріка, Еквадор, Перу та Уругвай.

Перевагу в постачанні вакцинами надають тим країнам, де відбуваються найбільші спалахи COVID-19.

Однак у Білому домі не визначилися остаточно, до яких країн ще відправлятимуть вакцини, аби це було в інтересах народу США.

Нагадаємо: Близько 60% дорослих в США отримали хоча б одне щеплення, і майже 48% дорослих повністю вакциновані.