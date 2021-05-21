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США збільшують експорт доз вакцини проти COVID-19 – Reuters

П'ятниця, 21 травня 2021, 02:23
США збільшують експорт доз вакцини проти COVID-19 – Reuters

Сполучені Штати збільшують експорт ковід-вакцин, у пріоритеті – країни їхньої пів кулі.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Як повідомляють поінформовані особи, США розглядають можливість експорту 80 мільйонів доз вакцин власного виробництва.

Відтак, Pfizer здійснює поставки зі свого заводу в Мічигані до сусідніх зі Штатами Канади та Мексики, а також майже до 10 країн Латинської Америки, серед яких Бразилія, Коста-Ріка, Еквадор, Перу та Уругвай.

Перевагу в постачанні вакцинами надають тим країнам, де відбуваються найбільші спалахи COVID-19.

Однак у Білому домі не визначилися остаточно, до яких країн ще відправлятимуть вакцини, аби це було в інтересах народу США.

Нагадаємо: Близько 60% дорослих в США отримали хоча б одне щеплення, і майже 48% дорослих повністю вакциновані.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус
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