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Школяр Харкова лякав терактами, як у Казані – СБУ

Субота, 5 червня 2021, 10:54
фото СБУ

СБУ встановила харків'янина, учня 11 класу, який погрожував терактами у школах.

Джерело: речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула в Facebook

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що 1 та 2 червня у популярній соціальній мережі невідомим користувачем було розміщено два відеоролика з повідомленням про вчинення терористичних актів.

Йшлося про те, що 5 червня у день свята останнього дзвоника у двох харківських школах стануться події на кшталт травневого теракту у російському місті Казань.

Менш ніж за добу кіберфахівці встановили автора цього відео. Ним виявився учень 11-го класу однієї з шкіл, де нібито планувався теракт. Співробітники СБУ з’ясували, що ці повідомлення не мають під собою жодних реальних підстав. Хлопець сам змонтував ці відеоролики щоб отримати популярність у соцмережі".

Деталі: Зазначається, що автор повідомлень повністю визнав свою провину і щиро розкаявся у своїх діях.

Довідка: Погроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином, відповідальність за який передбачена ст. 258 Кримінального кодексу України. За його вчинення кримінальна відповідальність настає з чотирнадцятирічного віку.

Передісторія:

  • 11 травня в результаті стрілянини в російській школі в Казані загинули 11 осіб — російські відомства повідомляють, що нападник діяв самостійно. 
  • 17-річний Ільназ Галявієв, випускник цієї ж школи, начебто пішов на злочин заради помсти.

Українська правда
Теми: ХарківдітиосвітаСБУ


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