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"Слуги" вважають, що критики законопроєкту Зеленського підіграють олігархам

Субота, 5 червня 2021, 13:04
Слуги вважають, що критики законопроєкту Зеленського підіграють олігархам
фото "Слуги народу"

Реакція окремих політиків і представників великого бізнесу на президентський законопроєкт про деолігархізацію говорить про те, що для багатьох із них він є "незручним", вважають керівники "Слуги народу".

Джерело: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Ми всі побачили першу реакцію – впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи – мало не основа демократії в країні. Але хто, як не олігархи, підтримували Януковича свого часу? Влада Януковича була вищим виявом олігархічної моделі в українській політиці. Всі бачили, чим це закінчилося".

Деталі: Глава фракції порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки – хто в країні підіграє олігархам.

"Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як коментує цю тему. Якщо просто намагаються дискредитувати ідею і не надають конкретних кроків, щоб олігархи більше ніколи не змогли впливати на всю країну заради своїх інтересів, то це і є допомогою олігархам", - вважає Арахамія.

У свою чергу, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розцінює критику і опір прийняттю законопроєкту про деолігархізацію як деструктивну позицію опонентів, яку суспільство не підтримає.

Пряма мова Корнієнка: "Наші опоненти зараз тільки критикують, а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати деструктивний вплив олігархів. Така активність не може дати результату – суспільство її не сприйме".

Передісторія:

  • На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.

"Українська правда" у Threads

Теми: олігархиСлуга народу
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