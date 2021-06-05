Українців з ОРДЛО пускатимуть вакцинуватися без самоізоляції

Громадяни України з території ОРДЛО будуть пропускатися для вакцинації від COVID-19 на підконтрольну територію без самоізоляції.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, надходитимуть й безпосередньо в КПВВ".

Деталі: Прикордонники нагадали, що громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетинання лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування.

Що передувало: 3-го червня Міністерство охорони здоров’я почало записувати охочих зробити щеплення проти коронавірусу з окупованого Криму та тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.