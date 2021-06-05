Аваков заявив про загрозу терактів в Україні через запуск "Північного потоку-2"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".

Джерело: МВС

Пряма мова: "Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив про те, що перша нитка Північного потоку-2 добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України.

Тому ми очікуємо... що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і тоді скажуть: "Дивіться, бачите, ось - тому пускаємо через Північний потік-2".

І таких ситуацій, інформації розвідорганів у нас достатньо, тому ми, виходячи з цього, переглядаємо різні сценарії і підсилюємо реагування, в тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблях, дамбах і так далі".

Деталі: Про це він заявив після навчань в Харківській області, в яких взяли участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і Держприкордонслужби.

Для довідки: Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Росія розраховує завершити будівництва газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року, залишилося прокласти близько 100 км.

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Читайте також: "Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

"Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2"