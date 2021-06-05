Аваков заявив про загрозу терактів в Україні через запуск "Північного потоку-2"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".
Джерело: МВС
Пряма мова: "Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив про те, що перша нитка Північного потоку-2 добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України.
Тому ми очікуємо... що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і тоді скажуть: "Дивіться, бачите, ось - тому пускаємо через Північний потік-2".
І таких ситуацій, інформації розвідорганів у нас достатньо, тому ми, виходячи з цього, переглядаємо різні сценарії і підсилюємо реагування, в тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблях, дамбах і так далі".
Деталі: Про це він заявив після навчань в Харківській області, в яких взяли участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і Держприкордонслужби.
Для довідки: Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
Росія розраховує завершити будівництва газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року, залишилося прокласти близько 100 км.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.
- Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.
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