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Військовий ЗСУ підірвався на невідомому пристрої

Неділя, 6 червня 2021, 07:50

З початку доби 6 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил проросійські бойовики один раз відкривали вогонь, крім того, український військовий підірвався на вибуховому пристрої.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Станом на 7 годину ранку 6 червня російсько-окупаційні війська один раз обстріляли українські позиції з міномету 120-го калібру поблизу населеного пункту Піски.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я  захисника — середньої тяжкості.

Передісторія:

  • Від початку доби 5 червня бойовики жодного разу не порушили режиму тиші в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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