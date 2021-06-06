Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військовий ЗСУ підірвався на невідомому пристрої

Неділя, 6 червня 2021, 07:50
Військовий ЗСУ підірвався на невідомому пристрої

З початку доби 6 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил проросійські бойовики один раз відкривали вогонь, крім того, український військовий підірвався на вибуховому пристрої.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Станом на 7 годину ранку 6 червня російсько-окупаційні війська один раз обстріляли українські позиції з міномету 120-го калібру поблизу населеного пункту Піски.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я  захисника — середньої тяжкості.

Передісторія:

  • Від початку доби 5 червня бойовики жодного разу не порушили режиму тиші в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: