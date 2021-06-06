Таїланд передав Україні прах посла: тиждень тривала церемонія в храмі
Неділя, 6 червня 2021, 17:59
Тайська сторона передала посольству України в Таїланді прах посла Андрія Бешти, який помер 30 травня.
Джерело: посольство України в Таїланді
Дослівно: "Сьогодні зранку тайська сторона передала Посольству України в Королівстві Таїланд прах посла Андрія Бешти.
Впродовж усього тижня у буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan відбувалася поховальна церемонія".
Що передувало: Колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер в ніч на неділю, 30 травня.
У Таїланді повідомили, що, за попередньою інформацією, Бешта помер від серцевого нападу.
Українська правда