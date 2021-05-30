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У Таїланді розповіли, від чого помер колишній український посол

Неділя, 30 травня 2021, 20:46
У Таїланді розповіли, від чого помер колишній український посол
Satun public relations office

За попередньою інформацією, колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер від серцевого нападу.

Джерело: губернатор провінції Сатун Еккарат Лисен, місцева поліція, повідомляє Bangkok Post

Деталі: Губернатор повідомив, що попередній розтин у лікарні Сатуна на материку "показав, що він помер від серцевого нападу".

Мазок на коронавірус у лікарні виявився негативним. "Ми на 100% виключили, що він помер від COVID", - сказав Еккарат.

За даними обласного управління зв'язків із громадськістю, Бешта помер на острові Ко Ліпе на півдні Таїланду в неділю вранці.

У поліції повідомили, що Бешта та його 17-річний син Остап прибули на острів 28 травня у відпустку. Вони зупинилися в одній кімнаті на курорті Бу-нга.

За даними поліції, слідів зламу кімнати або нападу на посла не виявлено.

За словами сина, Бешта ліг спати о 23:00 у суботу. О 4:30 ранку в неділю у нього почалася блювота, потім він втратив свідомість і незабаром помер. Про смерть Бешти повідомили в поліцію Ко Ліпе близько 5:30 ранку.

Пізніше тіло українського посла було доставлено з острова Ко Ліпе до лікарні провінції Сатун. Після цього тіло перевезли по суші в Бангкок для детального розтину в лікарні загального профілю.

Що передувало: Колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер в ніч на неділю, 30 травня.

Українська правда

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Теми: ТаїландМЗСдипломатичні відносини
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