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Військовий підірвався на вибуховому пристрої в районі ООС

Неділя, 6 червня 2021, 18:36
Військовий підірвався на вибуховому пристрої в районі ООС

У районі ООС внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав бойове травмування.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Постраждалому військовому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — середньої тяжкості.

Разом з тим, від початку доби зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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