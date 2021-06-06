Військовий підірвався на вибуховому пристрої в районі ООС
Неділя, 6 червня 2021, 18:36
У районі ООС внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав бойове травмування.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: Постраждалому військовому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — середньої тяжкості.
Разом з тим, від початку доби зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українська правда