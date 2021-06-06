Військовий підірвався на вибуховому пристрої в районі ООС

У районі ООС внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав бойове травмування.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Постраждалому військовому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — середньої тяжкості.

Разом з тим, від початку доби зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.