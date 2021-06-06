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У Росії розхвилювалися через патріотичну форму українських футболістів

Неділя, 6 червня 2021, 19:30

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов вважає, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи.

Джерело: Свищов у коментарі російському спортивному виданню "Чемпіонат"

Пряма мова: "В УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям".

"Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це вираження якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях".

Що передувало: Українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.

Теми: РосіяфутболКрим


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