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Два експреси зіштовхнулися в Пакистані

Понеділок, 7 червня 2021, 06:28

Два експреси зіткнулися на півдні Пакистану вранці в понеділок, в результаті чого загинули щонайменше 25 пасажирів.

Джерело: AP

Деталі:  Спершу зійшов з рейок потяг "Міллат Експрес". У його уламках застрягли від 15 до 20 пасажирів, і влада намагалася організувати важку техніку для порятунку. Рятувальники і сільські жителі намагалися витягнути поранених і загиблих.

Незабаром після того, як  "Міллат Експрес"  зійшов з рейок, у нього врізався потяг "Сер Сайед Експрес".

Деякі з поранених пасажирів знаходилися в критичному стані.

Нагадаємо: На північному заході Пакистану внаслідок падіння мінівена з гірської дороги в річку Сирен семеро людей загинули і троє отримали поранення.

Теми: аварія


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