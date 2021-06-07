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Зеленський: Я був здивований рішенням Байдена декілька разів

Понеділок, 7 червня 2021, 09:31
Зеленський: Я був здивований рішенням Байдена декілька разів
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент України Володимир Зеленський був здивований відмовою президента США Джозефа Байдена від санкцій проти компанії, яка будує російський газопровід "Північний потік-2". 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю виданню "Axios", яке він дав у Zoom

Пряма мова: "Якщо щиро, ми були дуже здивовані. (...)  Ми розуміємо, що лише США спроможні зупинити будівництво. В нас була перша розмова з Байденом по телефону – і я отримав усі сигнали, прямі сигнали, і був щасливий із того. (...) 

Я вжив слово "здивований" декілька разів, бо я був справді здивований кілька разів. Окрім рішення Сполучених Штатів, другим сюрпризом було дізнатися про це з преси. Я відчуваю, що… ну, взаємини між стратегічними партнерами мають бути прямими".  

Деталі: За словами Зеленського, третім приводом його здивування було пояснення американської сторони щодо того, що "Північний потік-2" на 95% завершений і на цьому етапі важко зупинити будівництво. 

На його думку, для зупинки будівництва російського трубопроводу треба було провести "серйозну розмову" й об'єднати зусилля США, Євросоюзу та України. 

Зеленський заявив, що "Північний потік-2" – це зброя Росії, а кулі для неї може дати США.  

"Я вважаю, що навіть якби залишився всього 1% (для добудови газопроводу – ред.), все одно можна було б зупинити такий серйозний важіль, який Росія матиме в майбутньому, щоб впливати на енергетичну безпеку Європи в цілому, включно з Україною", – сказав він.

"Більше того, все зараз виключно в руках президента США, і я впевнений, що він це знає, і його команда це знає, вони це знають", – додав президент України.

Зеленський сподівається, що Джо Байден у політиці – як Майкл Джордан у баскетболі, бо той "присипляв" увагу суперників хибним відчуттям перемоги, а потім "виривав перемогу в останню хвилину".

"Я думаю, що триочковий ще не в кошику, і мені хотілося б вірити, що все це частина його (Байдена – ред.) тактики. Якщо це не так, це буде дуже прикро не лише для мене, але й для США, я певен. Буде відчуття, що в цих обставинах у Росії буде чудовий шанс отримати перевагу над Сполученими Штатами", – сказав Зеленський.

Цьому передувало: У травні президент США Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій щодо газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), бо він "майже повністю закінчений", а санкції будуть контрпродуктивними для відносин із Європою.

У січні Зеленський також в інтерв'ю програмі "Axios" на американському телеканалі HBO заявив, що трохи злий на попередника Байдена Дональда Трампа.

Українська правда, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайденПівнічний потік-2СШАРосія
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