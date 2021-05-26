Байден пояснив, чому нема санкцій проти Nord Stream: Зараз це контрпродуктивно
Середа, 26 травня 2021, 01:27
Президент США Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.
Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву Байдена репортерам
Пряма мова: "Він (Nord Stream 2) майже повністю закінчений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що США не запроваджуватимуть санкційщодо компанії-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа, адже відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США.
- Повідомлялося, що санкції скасовують, щоб "не розривати відносин з Німеччиною".
- Водночас, 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, що пов’язані з "Північним потоком-2".