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Байден пояснив, чому нема санкцій проти Nord Stream: Зараз це контрпродуктивно

Середа, 26 травня 2021, 01:27

Президент Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву Байдена репортерам

Пряма мова: "Він (Nord Stream 2)  майже повністю закінчений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин".

Передісторія:

Теми: Північний потік-2Байденсанкції


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