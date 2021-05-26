Байден пояснив, чому нема санкцій проти Nord Stream: Зараз це контрпродуктивно

Президент Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), оскільки він майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.

Джерело: Bloomberg з посиланням на заяву Байдена репортерам

Пряма мова: "Він (Nord Stream 2) майже повністю закінчений… Я вважаю, що запроваджувати санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин".

Передісторія: