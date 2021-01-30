Зеленський заявив, що "трохи" злий на Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що "трохи" злий на експрезидента США Дональда Трампа.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Дослівно: Журналіст: "Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи?"

Зеленський: "Трохи".

Деталі: Повну версію інтерв’ю мають оприлюднити в неділю, 31 січня.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія: