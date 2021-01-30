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Зеленський заявив, що "трохи" злий на Трампа

Субота, 30 січня 2021, 10:13
Зеленський заявив, що трохи злий на Трампа
фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що "трохи" злий на експрезидента США Дональда Трампа.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO

Дослівно: Журналіст: "Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи?"

Зеленський: "Трохи".

Деталі: Повну версію інтерв’ю мають оприлюднити в неділю, 31 січня.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія:

  • На початку вересня 2019 року видання "The Washington Post" повідомило, що тодішній президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту. З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечував, що президент США чинив на нього тиск.
  • 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.
  • 5 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту - зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийТрамп
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