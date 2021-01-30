Зеленський заявив, що "трохи" злий на Трампа
Субота, 30 січня 2021, 10:13
Президент Володимир Зеленський заявив, що "трохи" злий на експрезидента США Дональда Трампа.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO
.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”— Axios (@axios) January 29, 2021
Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H
Дослівно: Журналіст: "Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи?"
Зеленський: "Трохи".
Деталі: Повну версію інтерв’ю мають оприлюднити в неділю, 31 січня.
Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
Передісторія:
- На початку вересня 2019 року видання "The Washington Post" повідомило, що тодішній президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту. З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечував, що президент США чинив на нього тиск.
- 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.
- 5 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту - зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.
Українська правда