Раду закликали не приймати законопроєкт про перезапуск ВККС: катастрофа для судової реформи

Громадські організації закликають Верховну Раду не приймати законопроєкт 3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів у чинній редакції, оскільки він стане катастрофою для судової реформи.

Джерело: спільне звернення Фундації DEJURE, Центру протидії корупції та ВО "Автомайдан"

Дослівно: "У чинній редакції ключовий вплив на формування складу ВККС де-факто відводиться нереформованій, корумпованій Вищій раді правосуддя: передбачається, що саме за ВРП буде фінальне рішення щодо того, хто увійде до складу ВККС. Проєктом № 3711-д повністю нівелюється роль у доборі складу ВККС міжнародних експертів. Це суперечить і рекомендації Венеційської комісії, і домовленостям України з міжнародними партнерами – ЄС та США, ставить під ризик фінансування від МВФ".



Деталі: Представники ГО переконані, що врятувати ситуацію може підтримка народними депутатами двох поправок – № 451 (передбачає, що остаточний склад ВККС визначатиме конкурсна комісія, а не ВРП) та № 453 (регламентує, що незалежні міжнародні експерти у конкурсній комісії матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до ВККС).

Вони наголошують, що у разі ухвалення обох поправок Україна отримає реальний шанс на справжню судову реформу, тоді як голосування за чинну редакцію законопроєкту №3711-д означатиме "повний крах судової реформи, ініційованої президентом Зеленським".



З огляду на це, громадські організації закликають депутатів підтримати поправки №451 та №453 до законопроєкту 3711-д та забезпечити старт "реальної судової реформи".

Для довідки: Згідно з чинним варіантом законопроєкту, членів ВККС добиратиме конкурсна комісія з 6 членів (троє чинних суддів або суддів у відставці та троє незалежних міжнародних експертів).

Для перемоги у конкурсі кандидат до ВККС повинен буде отримати схвалення щонайменше двох суддів-членів конкурсної комісії.

Представники ГО переконані, що це дасть можливість суддям заблокувати призначення реальних агентів змін до ВККС.

Крім того, фінальне рішення щодо складу ВККС залишиться за нереформованою Вищою радою правосуддя, оскільки Конкурсна комісія повинна буде подати до неї по 2 кандидатури на кожну вакансію у ВККС. Представники ГО побоюються, що навіть якщо доброчесні кандидати пройдуть відбір у Конкурсній комісії, то їх зможе відсіяти ВРП.

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