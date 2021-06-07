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Увечері Зеленський поговорить з Байденом по телефону

Понеділок, 7 червня 2021, 17:48

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден проведуть телефонну розмову в понеділок 7 червня.

Джерело: радник глави адміністрації президента Михайло Подоляк в коментарі "Інтерфакс-Україна" 

Пряма мова: "Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів - України та США. Мета розмови очевидна - обмін думками з актуальних питань глобальної безпеки, а також з'ясування позицій партнерів щодо ситуації на українському Донбасі".

Що було раніше: Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

7 червня видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".

Також, за даними видання, адміністрація Байдена кілька днів тому повідомила українську сторону, що вони проведуть телефонний дзвінок цього тижня, вже в понеділок, і що це може бути напружена розмова.

Теми: БайденЗеленський


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