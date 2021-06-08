COVID в Україні: 1 602 нових випадки, 118 летальних за добу

За добу 7 червня в Україні зафіксували 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 483 особи, померли 118 хворих, одужала 6 751 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 95 дітей та 94 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання в цей понеділок зареєстрували у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 33 355 осіб, методом ІФА – 10 821 особа, експрес-тестами – 13 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 216 654 осіб, з них одужали 2 101 722 особи, померли 51 333 особи.

Нагадаємо: У неділю 6 червня в Україні зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 601 особу, померли 33 хворих, одужали 1 743 особи.

За добу 6 червня у світі зафіксували 310 795 нових випадків COVID-19. Україна була на 55-му місці в світі й на 12-му місці в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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