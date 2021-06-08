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"Судова реформа буде приречена": у "Венеційці" жорстко розкритикували плани ВР

Вівторок, 8 червня 2021, 11:51
Судова реформа буде приречена: у Венеційці жорстко розкритикували плани ВР
Фото з Twitter ЄП

Венеційська комісія вважає, що підготовлені Верховною радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, вб’ють судову реформу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час виступу на конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.

Букіккіо наголосив, що Україна має якнайшвидше перезапустити органи судівського самоврядування, але при цьому важливо не покладатися на старі органи, які себе скомпрометували.

"Перестворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС – термінова задача. Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган – конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути наближеним до моделі, що довела успіх при створенні Вищого антикорупційного суду", – додав він.

"І я наголошу, що ВККС не має бути пов’язана з Вищою радою правосуддя (ВРП) – доки остання не буде реформована і не пройде відбір. На жаль, закон 3711-д у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, ми його не підтримуємо", – підкреслив президент Венеційської комісії (прим.ЄП: йдеться про редакцію, ухвалену комітетом, наразі законопроєкт ще не виносився на голосування).

Створення нової ВРП за прозорою процедурою, що відсіє недоброчесних суддів, Букіккіо назвав критично важливим.

"Склад Вищої ради правосуддя має бути переглянутий до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов’язкова умова, інакше судова реформа буде приречена", – наголосив він.

Раніше очільник "Венеційки" виступив проти ухвалених ВР змін до закону про недостовірне декларування.

Президент Володимир Зеленський також обговорив із ним проблемні питання.

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствосудреформиВерховна Рада
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