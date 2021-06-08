Держдума Росії проголосила "образливим" законопроєкт Зеленського

Держдума Росії назвала "образою історичної пам'яті" законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який виключає росіян з переліку корінних народів України, і заявила про "наслідки для існування України як держави".

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на постанову, прийняту на засіданні 8 червня

Дослівно з заяви, прийнятої нижньою палатою: "Державна дума Федеральних зборів РФ вважає сам факт цієї законодавчої ініціативи президента України кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами.

Розчерком пера права вважати себе корінними народами на території України позбавляються мільйони росіян (17,2% населення, за даними останнього перепису), сотні тисяч білорусів (0,57%) і молдован (0,54%), що входять в трійку найбільших національних меншин в Україні".

Деталі: Російські депутати також заявили, що в разі прийняття закону до корінних народів не зможуть віднести себе "ні угорці і русини Закарпаття, ні євреї, ні болгари в Одеській області, ні греки в Приазов'ї".

У заяві наголошується, що Держдума розглядає внесений Зеленським законопроєкт як "образу історичної пам'яті, нову спробу вбити клин між українським, російським та іншими корінними народами України".

На думку російських депутатів, цей законопроєкт є "ідеологічним обґрунтуванням продовження громадянської війни на сході України під гаслом вигнання "окупантів", тобто російського і російськомовного населення Донбасу".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 5506, згідно з яким корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.

Згідно з постановою, депутати Держдуми звернуться до Міжпарламентської асамблеї СНД, парламентських асамблей ОДКБ, ОБСЄ і Ради Європи, парламентів країн-членів ЄС із закликом засудити спробу України "розділити її населення на "корінне" і "некорінне", яка може мати найсерйозніші наслідки для самого існування України як держави".