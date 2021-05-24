Кримські татари, караїми і кримчаки – корінні народи України: законопроєкт Зеленського

Згідно з законопроєктом президента Володимира Зеленського корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.

Джерело: картка президентського законопроєкту № 5506 на сайті ВР

Деталі: Згідно з текстом законопроєкту, "корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України".

Зокрема, корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Президент пропонує створити представницькі органи корінних народів, які б наділялися правом представляти корінні народи і приймати рішення від їх імені.

Метою законопроєкту вказують "визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України".

Зеленський вніс законопроєкт як невідкладний для позачергового засідання Ради.

Відзначається, що прийняття закону дасть можливість корінним народам України у повній мірі володіти всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними нормами міжнародного права, а також передбаченими у Конституції та законах України.

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