Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кримські татари, караїми і кримчаки – корінні народи України: законопроєкт Зеленського

Понеділок, 24 травня 2021, 11:52
Кримські татари, караїми і кримчаки – корінні народи України: законопроєкт Зеленського

Згідно з законопроєктом президента Володимира Зеленського корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.

Джерело: картка президентського законопроєкту № 5506 на сайті ВР

Деталі: Згідно з текстом законопроєкту, "корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України".

Зокрема, корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Президент пропонує створити представницькі органи корінних народів, які б наділялися правом представляти корінні народи і приймати рішення від їх імені.

Метою законопроєкту вказують "визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України".

Зеленський вніс законопроєкт як невідкладний для позачергового засідання Ради. 

Відзначається, що прийняття закону дасть можливість корінним народам України у повній мірі володіти всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними нормами міжнародного права, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вносить на розгляд Верховної Ради законопроєкт про корінні народи, який покликалий закріпити їх статут. 
  • У 2014 році Верховна Рада визнала кримських татар корінним народом.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: кримські татариЗеленськийзаконодавствонацменшини
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
кримські татари
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...