Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський каже, що уважно стежить за місцевими елітами і не допустить "князівств"

Вівторок, 8 червня 2021, 19:30

Президент Володимир Зеленський зазначив, що центральна влада уважно стежить за роботой місцевих еліт.

Джерело: Зеленський під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми дуже уважно стежимо за тим, як формуються так звані місцеві еліти і розуміємо, що, на жаль, не всі і не завжди вірно сприймають реформу. Зміцнення місцевого самоврядування не означає ослаблення єдності, ослаблення унітарності нашої держави".

Деталі: Зеленський також зауважив, що будь-які спроби побудови "якогось окремого федерального князівства" в межах громади за рахунок місцевої власності або місцевого бюджету отримуватимуть "дуже жорстку відсіч" перш за все від виборців.

У той же час він зазначив, що в більшості регіонів України обласні державні адміністрації, обласні ради, незважаючи на велику політичну багатоманітність, співпрацюють "на основі захисту, поваги жителів свого рідного міста, містечка, громади".

Передісторія:

  • Палату місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України створено у лютому 2021 року за прикладом аналогічної структури в Європі - Палати місцевих влад Конгресу місцевої та регіональної влади Європи.
  • Президія Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яка займатиметься проблемами в регіонах, працюватиме щомісяця.

Теми: Зеленськиймісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВся Україна опинилася у "зеленій" зоні

В Європі змінилася трійка лідерів за поширенням COVID-19

"Ніщо остаточно не погоджено" – Кулеба після розмови в Німеччині про "Північний потік-2"

Боррель назвав Лукашенка диктатором

У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Усі новини...
Зеленський
У Зеленського пояснили, чому виправили заяву щодо слів Байдена
"Спекуляція": Вітренко про можливий зрив зустрічі Зеленського з Байденом через "Нафтогаз"
Зеленський про розмову з Байденом і про НАТО: Слова не важливі, важливі вчинки
Останні новини
11:24
Політв’язню Бекірову суд у Криму дав 7 років колонії
11:22
Українцям тимчасово не видаватимуть водійські права
10:49
Ситник: Законопроєкт щодо олігархів декларативний, але може дати результат 
10:34
Глава МЗС Італії в четвер прибуде в Україну
10:32
"Мотор Січ" повертає рейси Київ–Львів на 50-річних літаках
10:20
мапаВся Україна опинилася у "зеленій" зоні
10:05
У Болгарії під час навчань винищувач МіГ-29 впав у Чорне море
10:04
У США схвалили виділення 240 млрд дол на стимулювання технологічної промисловості
09:58
Зеленський поговорив із Трюдо про Росію, НАТО і збитий літак
09:56
фотоВід вибуху в Харкові постраждали п'ятеро людей, серед них підлітки
Усі новини...