Зеленський каже, що уважно стежить за місцевими елітами і не допустить "князівств"

Президент Володимир Зеленський зазначив, що центральна влада уважно стежить за роботой місцевих еліт.

Джерело: Зеленський під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми дуже уважно стежимо за тим, як формуються так звані місцеві еліти і розуміємо, що, на жаль, не всі і не завжди вірно сприймають реформу. Зміцнення місцевого самоврядування не означає ослаблення єдності, ослаблення унітарності нашої держави".

Деталі: Зеленський також зауважив, що будь-які спроби побудови "якогось окремого федерального князівства" в межах громади за рахунок місцевої власності або місцевого бюджету отримуватимуть "дуже жорстку відсіч" перш за все від виборців.

У той же час він зазначив, що в більшості регіонів України обласні державні адміністрації, обласні ради, незважаючи на велику політичну багатоманітність, співпрацюють "на основі захисту, поваги жителів свого рідного міста, містечка, громади".

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